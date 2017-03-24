ЗСУ: Відомо про ще два пов'язаних з Балаклією випадки НП, для збереження таких об'єктів витратять 100 мільонів

На збереження баз, складів і арсеналів Міністерства оборони України цього року заплановано витратити 92,3 млн грн.

Про це повідомив офіцер управління зі зав’язків з громадськістю ЗСУ Владислав Селезньов Радіо Свобода.

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«Минулого року було виділено 56,2 млн грн, цього року - 92,3 млн грн. Тобто, гроші на забезпечення живучості складів виділяються і відповідним чином реалізовується», – сказав він.

За його словами, після вибухів у 2005 році на військовому складі у Сватовому Луганської області був проведений комплекс заходів для підвищення безпеки на всіх складах і арсенал України.

За даними Селезньова, склад у Балаклії, на якому сталася пожежа, був створений ще у 1918 році. За час воєнних дій на Донбасі двічі виникали надзвичайні події, пов’язані з цим військовим об’єктом.

«Двічі фіксувалися напади на об’єкт. Перший стався 9 червня 2014 року на межі Харківської і Донецької областей. На колону, яка рухалася з Балаклії і перевозила боєприпаси, був здійснений напад ДРГ. А другий стався 26 грудня 2015 року за тих самих умов, як минулого четверга. Але тоді вдалося уникнути таких фатальних наслідків», –зауважив прес-офіцер.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на артскладах поблизу Балаклії спалахнула у ніч на 23 березня. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію.

За словами головного військового прокурор Анатолія Матіоса, серед версій виникнення пожежі розглядають і службове недбальство.

Президент України Петро Порошенко дав термінове доручення МЗС, Міноборони та ДСНС «залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії».

Станом на вечір 24 березня пожежу на військовому арсеналі у Балаклії повністю загасили, відбувається ліквідація її наслідків.

За даними Міноборони, розмінування території військового арсеналу у Балаклії може тривати до двох місяців.