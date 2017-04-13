ДПСУ попередила про можливі зрежисовані затримання українців російськими силовиками

Державна прикордонна служба застерігає громадян України, які в силу обставин змушені часто перетинати кордон із Росією, про можливі провокації з боку силовиків РФ.

Про це йдеться в повідомленні ДПСУ на сайті відомства.

«За наявними даними, співробітники ФСБ РФ спільно з прикордонниками регіональних прикордонних управлінь ПС ФСБ РФ, під виглядом перевірки служби прикордонних і митних нарядів у російських пунктах пропуску, періодично здійснюють провокації стосовно громадян України, - повідомив на брифінгу помічник Голови Державної прикордонної служби України – прес-секретар Олег Слободян.

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Зазначалося, що використовуючи адміністративний вплив, тиск та погрози, російські силовики примушують громадян України переміщувати через кордон т.зв. «учбові закладки» у вигляді гранат, боєприпасів тощо, які їм надаються вже на території РФ перед російським пунктом пропуску.

Олег Слободян додав, що подібні дії російських спецслужб розцінюються, як передумови до провокацій. «Вони можуть призвести до створення конфліктних ситуацій на українсько-російському кордоні у вигляді зрежисованих затримань російськими силовиками громадян України, нібито, за спроби ввезення до РФ заборонених предметів, у т.ч зброї та боєприпасів», - зауважив він.