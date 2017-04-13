Українка перемогла на Європейській олімпіаді з математики

Учениця харківської гімназії №45 Ольга Шевченко здобула перемогу на Європейській олімпіаді з математики в Цюріху.

Про це організатори повідомляють на офіційній сторінці конкурсу в Facebook.

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Перше місце українка розділила з представницею команди-гостя - Ци Ци з США. Дівчата набрали по 42 бали, випередивши інших власниць золотих медалей з Великобританії, США, Сербії, Угорщини, Франції, Боснії і Герцеговини, Саудівської Аравії, Казахстану і Росії. У рейтингу серед держав Україна посіла II місце, поступившись США, але випередивши на 1 бал, яка посіла ІІІ місце, Росію.

Ще одна харківська школярка, учениця фізико-математичного ліцею №27 Аліна Гарбузова увійшла в першу сімку рейтингу, заробивши 37 балів.

Як пише NewsRoom, харків'янки вже не перший раз домагаються успіхів на європейських математичних олімпіадах - в 2016 році Ольга Силина отримала золоту медаль, а цьогорічна переможниця Ольга Шевченко увійшла в число власниць бронзових медалей.