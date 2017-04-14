Україна увійшла до десятки найнебезпечніших країн світу (інфографіка)

Фінляндія є найбезпечнішою країною в світі. До такого висновку прийшли експерти Всесвітнього економічного форуму.

Друге місце зайняли Об'єднані Арабські Емірати, на третьому - Ісландія, на четвертому - Оман, на п'ятому - Гонконг.

Читайте такожБільшість українців переконані, що гроші дають свободу та відчуття безпеки - опитування

Найнебезпечнішою країною стала Колумбія, трохи поступилися їй Ємен і Сальвадор. Україна посіла 127 місце зі 136.

За рівнем пріоритетності туризму і подорожей Україна зайняла 90 місце. За рівнем природних ресурсів держава отримала 115 місце, а культурних - 51. Зате щодо здоров'я та гігієни Україна посіла 8-е місце.

Раніше повідомлялося, що китайці очолили рейтинг найщедріших туристів.