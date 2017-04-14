Китайці очолили рейтинг найщедріших туристів

Експерти Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) назвали китайських мандрівників найщедрішими туристами в 2016 році, передає 112.ua

За цими даними, китайці витратили торік на закордонні поїздки 261 млрд дол. Експерти відзначили, що зростання склало 12%.

Другу позицію в рейтингу зайняли жителі США - американці витратили на подорожі 122 млрд дол., що на 8% більше торішніх показників.

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Трійку лідерів замикають жителі Німеччини, витрати яких склали 81 млрд дол. - на 5% більше, ніж у минулому році.

На четвертому місці виявилася Великобританія (64 млрд дол.), а на п'ятому - Франція (41 млрд дол.).

В Україні, поряд з Ізраїлем, зростання склало 12% в порівнянні з торішніми показниками.

Як повідомляв УНІАН, в МЗС заявили, що після введення Європейським Союзом безвізового режиму українці зможуть відвідувати без віз 30 країн, які входять до складу ЄС і Шенгенської простору.