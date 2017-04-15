На кордоні при спробі потрапити до РФ виявили "безвісти зниклу" 14-річну дівчинку з Київщини

На Сумщині правоохоронці виявили 14-річну втікачку з Київської області.

Як повідомляється на сайті Національної поліції України, дівчинку затримали на одному з пропускних пунктів Білопільського району під час спроби перетнути кордон.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, 14 квітня від прикордонників до Білопільського відділення поліції надійшла інформація про те, що через пункт пропуску через державний кордон намагається перейти неповнолітня дівчина, у якої немає жодного документа. Сама «мандрівниця» стверджувала, що вона є громадянкою іншої держави, і зараз прямує додому.

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Працівники Білопільського відділення поліції, котрі забрали та опитали дівчинку, з‘ясували, що вона оголошена в розшук Броварським відділом поліції Київщини як безвісти зникла.

За даними правоохоронців, батькам втікачки вже повідомлено про її місцезнаходження, і вони вже виїхали на Сумщину, аби забрати доньку додому. А до того часу вона перебуватиме під поліцейською опікою, зазначається в повідомленні.