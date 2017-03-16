Зниклими безвісти на Донбасі вважають 418 осіб - Геращенко

СБУ і мінська група провели велику роботу з пошуку інформації про зниклих безвісти та встановили долю кількох десятків таких громадян. Про це з посиланням на оновлені дані СБУ повідомила представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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«Згідно з оновленою інформацією СБУ, на сьогодні в списку зниклих безвісти 418 осіб. Не виключаю, що зниклих безвісти в ході конфлікту - більше, і ми маємо знайти інформацію про всіх зниклих, загиблих, встановити їх долю», - заявила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Геращенко заявляла, що зниклими безвісти вважалися 483 українці.