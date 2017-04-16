Журналісти показали, як продукти з Росії потрапляють в окупований Крим (відео)

Після російської анексії Криму головною транспортною артерією півострова, якою доставляють вантажі та людей з Росії, стала Керченська протока.

Скільки товарів щодня можуть перевезти пороми і що буде, якщо вони зупиняться хоча б на кілька днів, з'ясовували кореспонденти Крим.Реалії.

Читайте такожПрикордонники запустили систему інформування про осіб, які незаконно потрапили до окупованого Криму

Шторми в Керченській протоці трапляються в будь-який час року і тривають до 3 діб, в цей час на півострів не завозять продукти. Якийсь час після анексії "головними воротами" півострова залишався Перекопський перешийок, але цю роль відвоювала поромна переправа, вважає водій вантажівки.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.