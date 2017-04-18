У Дніпрі студенти започаткували флешмоб "вільного нічного доступу до общаг" (відео)

Згідно з законодавством, ніхто не має права обмежувати громадянина на користування житлом.

Про це йдеться у сюжеті iWantV, передає Depo.Дніпро.

Заборона входити в гуртожиток після 24:00 може тлумачитися як тимчасове позбавлення житла, що є порушенням статті 311 Цивільного кодексу України. Листом Міносвіти № 1 / 9-550 від 17.11.15 року рекомендується встановити для студентів цілодобовий режим вільного доступу до гуртожиткі.

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Втім, у Дніпрі студенти скаржаться, що вахтери не пускають після 23:00 до гуртожитку. Аби не ночувати на вулиці, студентам доводиться ризикувати і лізти на потрібний поверх через вікно.

"Проект "Общаги 24/7" стартував! Всіх небайдужих просимо приєднуватися. А вас впускають вночі додому? Якщо немає, то зніміть це на відео і надішліть нам!", - повідомляють організатори акції.

Минулого тижня у Дніпрі студент впав під час спроби злізти з четвертого поверху гуртожитку, отримав травму голови і перелам стегна.