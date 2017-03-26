У центрі Києва внаслідок стрілянини на очах поліцейських було поранено студента

У центрі Києва вчора сталася стрілянина, поранень зазнав студент 1998 року народження.

Про це повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Києві Оксана Блищик в ефірі телеканалу "112 Україна".

За її словами, потерпілий знаходиться в лікарні, його стан задовільний. У нього поранення гомілки. Під час операції лікарі вилучили гумову кулю.

Блищик розповіла, що спочатку в поліцію надійшла інформація від перехожих про стрілянину. Коли на місце прибули патрульні, вони знайшли гільзу і викликали слідчо-оперативну групу.

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У цей час з прибудинкової території виїхав автомобіль Volkswagen і звідти був здійснений постріл, яким був поранений студент.

"Фактично це все сталося на очах співробітників поліції, які там перебували, вони, звичайно, відразу кинулися, щоб затримати стрілка, він, очевидно, перебував у стані алкогольного сп'яніння, націлив зброю на правоохоронців", - сказала Блищик.

Вона зазначила, що поліцейські не застосовували зброю стосовно зловмисника.

"Його вдалося затримати без єдиного пострілу, його товариш намагався чинити опір, ще один чоловік, який був водієм, спробував вгамувати товаришів, але вони його не слухали", - додала вона.

Стрілка і ще одного чоловіка доставили в Печерське управління поліції. Дії стрілка кваліфікують за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Поки що не визначена правова кваліфікація щодо його товариша.