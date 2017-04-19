Почалися зйомки фільму про заблокований Росією в Криму український тральщик "Черкаси"

Компанія МКК Film Service почала зйомки повнометражного художнього фільму про корабель Військово-морських сил Збройних сил України «Черкаси».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС ЗСУ, основу фільму склали події, пов'язані з обороною екіпажу морського тральщика «Черкаси», заблокованого підрозділами Російської Федерації в березні 2014 року в бухті Донузлав під час анексії АР Крим.

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Разом із тим, фільм не є документальним, а його герої уособлюватимуть образи українських військових моряків.

Заступник командувача ВМС ЗСУ, капітан 1 рангу Андрій Урсол відзначив значущість того, що в рік Військово-морських сил України представники вітчизняного кіно долучилися до висвітлення життя національного флоту.

«Ця стрічка стане першим повнометражним художнім фільмом про українські ВМС. Поштовхом до його створення стали трагічні події й мужній опір вірних присязі військовослужбовців. Вони широко висвітлювалися у новинах, створено кілька потужних документальних фільмів, які знайшли свого глядача», - зазначив Урсол.

За його словами, добре, що з'явиться ще й «авторська позиція» художньої кінематографії на вищезазначені події, а глядач зможе співпереживати вчинкам і емоціям військових моряків.

Капітан 2 рангу Юрій Федаш, який у 2014 році командував тральщиком «Черкаси», зараз надає консультативну допомогу знімальній групі у створенні фільму. За його словами, не втручаючись в авторську позицію, консультанти намагаються зробити це кіно максимально життєвим, відтворити командний дух екіпажу корабля у нелегкі дні випробувань.