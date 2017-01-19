Командування ВМС спростовує інформацію про "крижану пастку" всього флоту в гавані Одеси

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС ЗС України, у низці ЗМІ з'явилася інформація про нібито неможливість виконання завдань за призначенням кораблями і катерами ВМС ЗС України через льодовий покрив морської ділянки в Практичній гавані Одеси.

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«Прес-центр уповноважений заявити, що це твердження не відповідає дійсності. Так, у зазначеній частині моря спостерігається скупчення битого льоду, що створює цілісне уявлення покриву. Але насправді це - до розчарування «знавців навігації» - тільки льодова каша, тобто сукупність битого льоду, який не становить загрози для виходу кораблів у море», - заявили в прес-центрі.

У публікаціях стверджується, що в льодовий полон потрапив «весь український флот». У прес-центрі називають це твердження смішним, у тому числі з огляду на те, що кораблі, катери і судна, що базуються в Одесі, ще не є «всім флотом».