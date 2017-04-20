Затримано заступницю голови райсуду Дніпра, яка вимагала від обвинувачених $30 тисяч

19 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та оперативними працівниками Служби безпеки України затримали заступницю голови одного з районних судів м. Дніпра та суддю цього ж суду за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч.3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, повідомляє прес-служба НАБУ.

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Заступницю голови райсуду спіймали "на гарячому" — під час отримання частини неправомірної вигоди. За версією слідства, ця суддя за попередньою змовою з іншим суддею цього ж суду вимагали від обвинувачених неправомірну вигоду в розмірі 30 тис. дол. США за винесення рішення про обрання їм покарання не пов’язаного з позбавленням волі. Гроші передавались кількома траншами — під час передачі одного з них у розмірі 1 тис. дол. США детективи й затримали суддю.

Наразі двом затриманим служителям Феміди готуються повідомлення про підозру.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали у квітні 2017 року.

Нагадуємо, що право затримувати суддів під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину надають Конституція України (ст. 126) та Закон України "Про судоустрій і статус суддів" (п.2 ч.2. ст. 49).