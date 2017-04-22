"Вибачаюся перед російськомовними": Скрипка поговорив з пранкером "Аваковим" з путінської фабрики тролів

Український музикант Олег Скрипка став учасником телефонного розіграшу після своїх заяв про необхідність створення гетто для людей, які не можуть вивчити українську мову.

Запис розмови виклав в YouTube російський пранкер Олексій Столяров (Лексус), який представився в розмові зі Скрипкою главою Міністерства внутрішніх справ України Арсеном Аваковим.

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"Я перед вами вибачаюсь. Вибачаюсь перед усіма російськомовними, хто на інших мовах розмовляє. І за себе, і за тих, хто все це зрежисирував. Я думаю, що завдання цих людей - щоб ми з вами посварилися, щоб дуже багато людей посварилось", - сказав музикант "Авакову".

Пізніше музикант прокоментував пранк.

"Для мене склався пазл істерії з насадженням в інформаційному полі теми "гетто". Зателефонував хтось по міському телефону 044 290 19 97, який назвався Арсеном Аваковим. Зізнаюся, відчув деякі недоладності в мові "міністра", але підтверджень не було. Тому розмовляв з умовним міністром з належною повагою. Однак, відчуваючи підозри, записав розмову", - написав Скрипка у Facebook.

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"Міністр" питав про ставлення до РФ, розмірковував про заходи безпеки на "Євробаченні", цікавився думкою щодо розвитку подій на Донбасі, а потім запропонував увійти до складу громадської ради МВС, щоб публічно обговорювати "гострі питання мовної політики", написав музикант.

"Відчуття, що це витівка пранкера, з'явилася, коли уважно прослухав запис. Звернув увагу на особливості мови і слабку обізнаність "Авакова". Мої друзі звернулися до теперішнього заступника міністра внутрішніх справ, і він підтвердив ці побоювання. Таким чином я переконався, що моїм співрозмовником був не Арсен Аваков", – зазначив Скрипка.

Він вважає, що пранк і вкидання теми "гетто для неспроможні вивчити українську" націлені не проти нього особисто, а проти всього українського суспільства.

"Моделюється "гетто". До цього залучені і телефонні хулігани. Ті ж, що пробивали захищені канали зв'язку, розігруючи Петра Порошенка, Реджепа Ердогана, Олександра Лукашенка чи Джона Маккейна. Українське суспільство хвилюють, змушують нас виправдовуватися, втрачати час на цькування один одного", – стверджує Скрипка.

Він підтвердив, що приносить вибачення всім, кого могли зачепити його висловлювання.

"Ще раз прошу вибачення у тих, хто сприйняв зовнішню інформаційну диверсію як особисту образу. Не ставлю під сумнів право кожного говорити і думати на рідній мові. Але й українці, які становлять в державі більшість, мають право вимагати поваги до своєї культури і мови. Так ми разом побудуємо свій український світ. Вважаю цю тему для себе вичерпаною", – резюмував лідер групи "Воплі Відоплясова".

Як повідомляв УНІАН, український музикант Олег Скрипка прокоментував скандал навколо його інтерв'ю напередодні, де він заявив про те, що потрібно створити "гетто" для тих, хто нездатний вивчити українську мову.

Він заявив, що "жонглери" словами і "патологоанатоми" сенсу висмикнули і препарували слово "гетто". Насправді, за словами Скрипки, саме росіяни створили привілейовані умови для розвитку своєї мови. "Я пропоную допомагати російськомовним українцям, надаючи їм освітню підтримку. У той час, коли законодавство сусідньої держави навіть не дає можливості перетнути російський кордон без сертифікату про знання російської", - зазначив музикант.