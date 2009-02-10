ОПЕК ухвалила закрити 35 великих проектів

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) ухвалила закрити або відкласти реалізацію 35 із 150 великих проектів у сфері видобутку нафти і газу. Як зазначив генеральний секретар ОПЕК Абдалла эль-Бадрі, причиною стало падіння цін на енергоносії.

Він також уточнив, що країни - члени організації на 80% виконали свої попередні рішення про скорочення добового розміру видобутку нафти у розмірі 4,2 млн. бар., передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.