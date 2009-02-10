ОПЕК ухвалила закрити 35 великих проектів
02:16, 10 лютого 2009Суспільство
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Про це повідомив генсек організації
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) ухвалила закрити або відкласти реалізацію 35 із 150 великих проектів у сфері видобутку нафти і газу. Як зазначив генеральний секретар ОПЕК Абдалла эль-Бадрі, причиною стало падіння цін на енергоносії.
Він також уточнив, що країни - члени організації на 80% виконали свої попередні рішення про скорочення добового розміру видобутку нафти у розмірі 4,2 млн. бар., передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.
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