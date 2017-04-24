Апеляційний суд Києва завтра визначатиме підсудність справ екс-"беркутівців", які втекли до Росії

19:23, 24 квітня 2017
Суспільство
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Завтра офіційно перевірять, чи дотримуються Гончаренко і Костюк особистого зобов'язання.

В Апеляційному суді м. Києва буде визначатись підсудність по справі Гончаренка, Костюка і Ріяко / Фото УНІАН

Апеляційний суд Києва 25 квітня визначатиме підсудність справ екс-бійців «Беркута» Віталія Гончаренка і Олександра Костюка, які втекли до Росії, та ще одного екс-«беркутівця» - Володимира Ріяко.

Про це повідомила адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська на своїй сторінці у Facebook.

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"Завтра, 25.04, о 12.00 в Апеляційному суді м. Києва буде визначатись підсудність по справі Гончаренка, Костюка і Ріяко. Тобто, завтра офіційно перевіримо, чи дотримуються Гончаренко і Костюк особистого зобов'язання", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, звільнений Апеляційним судом Києва з-під арешту екс-«беркутівець» Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег - Олександр Костюк, Владислав Мастега і Артем Войлоков – втекли до Росії. Про це екс-бійці харківського "Беркуту" заявили, опублікувавши відеозвернення на YouTube, яке записали нібито на території Росії.

Вони заявили, що під час Майдану виконували «конституційний обов'язок», але протягом останніх трьох років зазнають переслідувань.

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Теги: #суд#втеча#екс-беркутівці