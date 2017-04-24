У СБУ Рівненської області заявили, що не затримували журналістів телеканалу ZIK

У СБУ Рівненської області заявляють, що не затримували знімальну групу телеканалу ZIK.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-групи УСБУ в Рівненській області Інна Ілючок.

«За інформацією керівника прес-групи УСБУ в Рівненській області Інни Ілючок, знімальна група не затримувалася», - повідомив кореспондент.

Водночас у відділі комунікації поліції Рівненської області УНІАН повідомили, що сьогодні, 24 квітня, о 16.30 до поліції надійшло повідомлення про погрозу фізичною розправою журналісту одного з телеканалів.

На місце події виїхали група реагування патрульної поліції Рівненського районного відділення, слідчо-оперативна група та представники інших силових структур області.

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Попередньо встановлено, що конфлікт виник між військовослужбовцями та знімальною групою через проведення останніми відеозйомки.

Наразі правоохоронці спілкуються з усіма учасниками інциденту та з’ясовують обставини події, відомості за якими внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

*** Раніше телеканал ZIK на сторінці телеканалу ZIK у Facebook повідомив, що у Рівненській області неподалік смт Оржів затримали знімальну групу програми «Стежками війни».

«Її автор та ведучий Андрій Стельмах перебував там у відрядженні з редакційним завданням. Затримання ж відбулося співробітниками Служби безпеки України за надуманим приводом – проникнення на територію режимного об’єкту у цій місцевості. Погрожують обшуками й арештом знімальної групи. Наразі обидві сторони чекають слідчо-оперативну групу для проведення обшуку журналістів», - сказано у повідомленні.