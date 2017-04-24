СБУ на Рівненщині затримала знімальну групу телеканалу "ZIK"

У Рівненській області поблизу смт Оржів Служба безпеки України затримала знімальну групу телеканалу "ZIK".

Про це йдеться у повідомленні телеканалу на його сторінці у Facebook.

"У Рівненській області неподалік смт Оржів затримали знімальну групу програми «Стежками війни». Її автор та ведучий Андрій Стельмах перебував там у відрядженні із редакційним завданням. Затримання ж відбулося співробітниками Служби безпеки України за надуманим приводом – проникнення на територію режимного об’єкту у цій місцевості. Погрожують обшуками й арештом знімальної групи. Наразі обидві сторони чекають слідчо-оперативну групу для проведення обшуку журналістів", - сказано у повідомленні.

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В СБУ та МВС УНІАН поки що не вдалося отримати коментар з цього приводу.