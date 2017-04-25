У центрі Києва відбулася посвята у волонтери Євробачення-2017 (фоторепортаж)

У центрі Києва відбулася посвята у волонтери пісенного конкурсу Євробачення-2017.

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Як повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації, флешмоб відкрив столичний голова Віталій Кличко.

Він підкреслив, що молоді люди, які успішно пройшли відбір, отримали почесне право стати волонтерами Євробачення. Мер зазначив, що на волонтерів покладається відповідальна робота з іноземними делегаціями, артистами, пресою та гостями пісенного конкурсу.

«На кожного з вас покладається велика відповідальність. Дякуємо за ваш ентузіазм і бажаю плідно попрацювати», - додав Кличко.

У фіналі церемонії волонтери Євробачення-2017 запустили у небо сині повітряні кульки.

Як повідомлялося, 62-й конкурс Євробачення пройде в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш ніж 40 країн. Київ виділив близько 500 тис. грн на підготовку 250 столичних волонтерів.