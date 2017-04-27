Індекс нерівності: Україна стала лідером серед країн із найменшим розривом між бідними та багатими (інфографіка)

Україна очолила рейтинг країн, в який фіксується найменший розрив між бідними та багатими громадянами. Такі результати дослідження «Індексу нерівності», повідомляє The Guardian.

Зокрема, дослідження проходило у 140 країнах світу та включало в себе два показники ступеня розшарування суспільства - Коефіцієнт Джині і Коефіцієнт Пальма.

Коефіцієнт Джині - найбільш використовуваний показник нерівності, який враховує розподіл доходів країни, де 0 являє собою повну рівність і 100 загальну нерівність.

Відтак, використовуючи останні дані Світового банку, дослідники визначили, що Південна Африка, Намібія і Гаїті є одними з найбільш нерівних країн з точки зору розподілу доходів. У той же час, Україну, Словенію і Норвегію відносять до найбільш рівноправних націй в світі.

У той же час, як зазначає видання, коефіцієнт Пальма є альтернативою Коефіцієнту Джині, зосереджує увагу на зростаючій прірві між багатими і бідними в суспільстві. Згідно з дослідженнями, Україна знову в лідерах.

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Однак у видання наголошується, що оцінка нерівності далеко не однозначна, якщо не зосереджуватися виключно на фінансовій нерівності, а оцінювати й рівень життя, то результат буде відрізнятися.

Наприклад, за результатами Всесвітньої доповіді про щастя 2017 (World Happiness Report 2017), заснованій на показниках ВВП на душу населення, рівні соціальної підтримки, очікуваній тривалості життя, свободі громадян приймати життєво важливі рішення, щедрості і відношенню до корупції, Україна займає 132 -е місце з 155.