У Києві СБУ ліквідувала нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну
За добу зловмисник виготовляв близько 100 грамів наркотику, який збував дилерам.
Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури припинили в Києві діяльність нарколабораторії з виготовлення метамфетаміну.
Читайте такожКиянин облаштував нарколабораторію прямо у своїй квартирі (фото)
Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що житель столиці організував виробництво психотропної речовини для подальшого перепродажу.
За інформацією прес-центру, за добу зловмисник виготовляв близько 100 грамів наркотику, який збував дилерам.
Під час обшуків за місцем проживання правопорушника і в орендованому гаражі оперативники спецслужби виявили 400 грамів готового наркотику, 6 літрів прекурсорів для його виготовлення та лабораторне обладнання. Оперативники СБУ вилучили у зловмисника незареєстровані пістолет і револьвер з набоями.
Тривають невідкладні слідчі дії.