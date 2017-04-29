У Києві СБУ ліквідувала нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури припинили в Києві діяльність нарколабораторії з виготовлення метамфетаміну.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що житель столиці організував виробництво психотропної речовини для подальшого перепродажу.

За інформацією прес-центру, за добу зловмисник виготовляв близько 100 грамів наркотику, який збував дилерам.

Під час обшуків за місцем проживання правопорушника і в орендованому гаражі оперативники спецслужби виявили 400 грамів готового наркотику, 6 літрів прекурсорів для його виготовлення та лабораторне обладнання. Оперативники СБУ вилучили у зловмисника незареєстровані пістолет і револьвер з набоями.

Тривають невідкладні слідчі дії.