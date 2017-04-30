Помер легендарний український поет Борис Олійник

Відомий український поет Борис Олійник помер сьогодні на 82-му році життя.

Про це повідомив журналіст Михайло Маслій на своїй сторінці в Facebook.

«30 квітня о 11 годині 45 хвилин на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби спочив у Бозі легендарний український поет Борис Олійник... Царство Небесне», - написав Маслій.

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Також журналіст зазначив, що Олійник за своє життя зробив значний вклад в українську поезію, журналістику, а також «від нещастя» був змушений займатися політикою.

«І все ж багатомільйонну любов українців у всіх світах Борис Ілліч заслужив саме за свою поезію. Коли читаєш його ”Парубоцьку баладу”, ”Стару пісню на новий мотив”, ”Ринг”, ”До проблеми: революція і митець”, ”А зрадник завше продає когось”, відчуваєш почерк віртуоза слова найвищого ґатунку», - зазначив Маслій, додавши, що в доробку Олійника також є понад півсотні пісень у співавторстві з найвідомішими композиторами країни.