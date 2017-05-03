У Львівській області призовників "ловитимуть" на кордоні

На Львівщині біля одного з пунктів пропуску на кордоні планують встановити спеціальний пост, де перевірятимуть чоловіків віком від 18 до 27 років. Таким чином виявлятимуть тих, хто ухиляється від строкової служби. Про це у середу, 3 травня, повідомив львівський обласний військовий комісар Олександр Тіщенко, передає ZAXID.NET.

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За його словами, військовозобов’язані громадяни забувають, що у десятиденний термін з дня оголошення призову мають з’являтися до військових комісаріатів. Тому їх доводиться розшукувати, щоб вручити повістки.

«Якщо військовозобов’язаний у десятиденний термін не з’явився до комісаріату, на нього заводиться справа, що він у розшуку. Їх розшукують, де зловлять, там і вручають повістки. Ніде у законодавстві не прописано, де саме вручати повістки. Якщо поблизу кордону, – у цьому немає нічого незаконного. Поки що цей експеримент в області не проводиться, треба ще домовитися із прикордонниками», – сказав Тіщенко.

Він пояснив, що поблизу одного з пунктів пропуску Львівщини планують встановити спеціальний пост, де перевірятимуть чоловіків, віком від 18 до 27 років, і виявлятимуть тих, хто ухиляється від строкової служби.

За словами військового комісара, Львівська область виконала планове завдання з весняного призову на 63%, і має можливість виконати його в повному обсязі. Він повідомив, що погано виконується завдання з призову у Львові, зокрема у Сихівському, Галицькому і Франківському районах. Також погано виконують завдання у Старосамбірському і Пустомитівському районах області.

За словами Олександра Тіщенка, призов на строкову службу здійснюється до Нацгвардії та Сухопутних військ ЗСУ. Призовників відправлятимуть на бойове злагодження, яке триватиме 2-3 місяці, а потім на службу у військові частини.

За даними львівського обласного військового комісара, торік на Львівщині було порушено 25 кримінальних справ за ухилення від військової служби. У квітні 2017 року на досудове розслідування у поліцію передали 18 таких справ.