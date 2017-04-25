Військкомати почали створення єдиного всеукраїнського реєстру призовників

05:22, 25 квітня 2017
Суспільство
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У районних військових комісаріатах досі припадають пилом десятки, а то й сотні тисяч особових справ призовників.

Фото УНІАН

Військкомати взялися до виконання вимог закону про єдиний реєстр військовозобов'язаних, аби уникнути хаосу в разі мобілізації. За новими правилами, всі паперові данні мають бути перенесені на цифрові носії, йдеться в сюжеті ТСН.

У районних військових комісаріатах досі припадають пилом десятки, а то й сотні тисяч особових справ призовників. Тонни архівних документів піднімали та перебирали вручну у 2014 році, коли почалася війна. Аби зрозуміти, хто і на яких спеціальностях може захищати країну, працювали понаднормово, однак якісний відбір спеціалістів усе одно виявився неможливим – дані були неточні, а часом їх не було взагалі.

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Фахівці пояснюють, що за старої системи пошук навіть кількох сотень солдатів визначної спеціалізації розтягувався на кілька днів, бо військкомати слід було обдзвонити, а там уже – знайти картки, перевірити актуальність інформації про здоров'я, роботу, адресу резервістів тощо. Під час війни це забагато часу, переконують ініціатори змін. Нові правила базуються на практиці реєстрів у багатьох країнах світу та мають спростити пошук кандидатів до війська.

Експерти ж вказують і на ще одну складову – корупційну. Якщо працівники військкомату були зацікавлені в "зникненні" карток військовозобов'язаних, то електронний реєстр зберігатиме всі дані незалежно від того, відпрацював корупціонер свій хабар, чи ні. Крім того, існування електронної системи могло б зберегти інформацію про призовників на окупованих територіях Криму і Донбасу, котра наразі фактично втрачена разом із паперами, що лишилися на тих землях.

Комп'ютерна система має кілька ступенів захисту даних і доступу до них. Повноцінний старт її роботи запланований на 2019 рік. Однак фахівці вже зараз прогнозують, що насправді для цього знадобиться ще більше часу.

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Теги: #військкомати