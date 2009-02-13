МВФ закликав Україну до жорсткого кризового менеджменту

Міжнародний валютний фонд (МВФ), враховуючи значний дефіцит державного бюджету, закликає Україну до жорсткого кризового менеджменту. Як повідомляє “Німецька хвиля” з посиланням на АР, про це заявив у Вашингтоні представник МВФ Девід ГОУЛІ.

Він також відзначив, що «дискусія з українським керівництвом про необхідність обмеження дефіциту бюджету триває».

Експерти Міжнародного валютного фонду невдовзі знову відвідають Київ, повідомив Д.ГОУЛІ, проте точна дата візиту поки що невідома.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсягу 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

Водночас 9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує в найближчі тижні повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.