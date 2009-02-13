Долар на міжбанку підріс до 8 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8300/7,9500, до 11:00 ціни виросли до 7,9000/8,0000 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2265/0,2305, а до 11:00 ціни піднялися до 0,2280/0,2320. У Росії курс долар-рубль упав і до 11:00 встановився на рівні 34,5001 (-0,1801).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2912/1,2913, змінюючись у доволі вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1070/10,2680, до 11:00 ціни пішли вгору –10,2095/10,3445.