П’ятому підозрюваному у "справі Мартиненка" обрано запобіжний захід у вигляді нічного арешту - НАБУ

Одному з керівників державного концерну «Ядерне паливо» (до складу якого входить ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»), якого підозрюють у причетності до розкрадання коштів «СхідГЗК» у розмірі 17,28 млн дол. США, обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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Як повідомила прес-служба НАБУ, відповідне рішення ухвалив Солом’янський районний суд м. Києва сьогодні, 5 травня.

Також рішенням суду підозрюваного зобов’язали носити електронний засіб контролю (браслет) та здати усі паспорти.

Вказаний посадовець підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

22 квітня йому було повідомлено про підозру у порядку, встановленому для випадків, коли підозрюваний знаходиться за межами України.

4 травня посадовець отримав повідомлення про підозру особисто.

Як повідомляв УНІАН, за версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало з компанією-посередником, підконтрольною екс-депутату Миколі Мартиненку, контракт на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн доларів.

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20 квітня детективи НАБУ затримали Мартиненка в рамках розслідування справи про розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Прокурор САП Роман Симків наголосив, що у справі Мартиненка є 5 підозрюваних, яким оголошено підозру, а Мартиненку серед них відводиться роль організатора, “тобто людини, яка створила та керувала діями інших осіб у вчиненні даного кримінального правопорушення”.