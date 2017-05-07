У Києві відбувся парад українських байкерів (фотогалерея)

У Києві відбувся мотопарад Freedom is our religion.

Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у рамках заходу перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс передав «прапор свободи та різномаїття» учасникам мотопараду, щоб встановити його біля пам’ятника засновникам Києва.

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«Сьогодні тут, на головній площі нашої столиці, зібрались представники відомих і найкращих байкерських клубів України. Нас усіх об’єднала спільна мета: продемонструвати учасникам і гостям «Євробачення», що різномаїття та свобода – найвищі цінності українського народу. За допомогою наших друзів – козаків 21 століття на залізних конях – ми символічно встановимо цей «прапор свободи та різномаїття» на мальовничому березі Дніпра, поруч із пам’ятником засновникам Києва», - сказав Пліс, звертаючись до учасників та глядачів мотопараду.

Він зауважив, що вважає дуже символічним, що урочиста передача прапору відбувається біля місця подвигу героїв Небесної сотні, «які довели всьому світу, що свобода для нас – це найвищий пріоритет».

Пліс побажав учасникам мотопараду драйвового настрою, потужної енергетики та незабутніх емоцій.