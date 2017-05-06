Залучать 16 тисяч правоохоронців: у поліції розповіли про охорону громадського порядку під час "Євробачення"

У Києві до охорони громадського порядку у період з 7 по 14 травня залучать 16 тисяч правоохоронців.

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Як повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ, про це заявив перший заступник глави МВС Сергій Яровий під час міжвідомчої наради, присвяченої координації дій усіх підрозділів, задіяних до забезпечення правопорядку в Україні.

Він зауважив, що усі підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій переведені у посилений режим несення служби включно до 14 травня. Також для координації усіх сил та засобів працюватимуть ситуаційні центри. «Близько 16 тисяч правоохоронців будуть задіяні до заходів безпеки з 7 по 14 травня, у тому числі стежитимуть за правопорядком під час проведення «Євробачення-2017», - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ.

За словами Ярового, зокрема, під час заходів з відзначення 72-ї річниці завершення Другої світової війни за безпекою стежитимуть близько 4 тис. правоохоронців.

Він запевнив, що МВС зможе гідно забезпечити правопорядок під час всіх заходів та оперативно реагувати на будь-які виклики та провокації.

Своєю чергою, голова Національної поліції України Сергій Князєв додав, що правоохоронні органи, перш за все, орієнтовані на превентивні заходи. «Ми виявляємо для себе дві найбільші загрози – загрози терористичного характеру і загрози провокацій, які можуть привести до протиправних дій, масових порушень громадського порядку або хуліганських проявів. Поліція буде жорстко реагувати на будь-які провокації», - наголосив він.