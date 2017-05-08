У Криму російські силовики побили й відвезли в невідомому напрямку сина голови Судацького меджлісу

Під час обшуку в будинку голови Судацького регіонального меджлісу Ільвера Аметова силовики побили його сина й відвезли в невідомому напрямку. Про це з посиланням на Аметова повідомляє "Крим.Реалії".

«У мене вдома етнографічний музей і зброї дуже багато, починаючи з середніх століть і донині. Вони в музеї провели обшук, усе перевернули. Сина старшого побили, наділи наручники й відвезли, куди – не знаю, сказали, що ввечері подзвонять», – сказав Аметов.

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Вранці 8 травня голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв на своїй сторінці у Facebook написав, що у голови Судацького районного меджлісу Ільвера Аметова проводять обшук. «Очевидно, нова хвиля репресій стосовно членів Меджлісу», – написав Смедляєв.

У грудні 2015 року російські силовики також проводили обшук у будинку голови Судацького районного меджлісу Ільвера Аметова.

Коментарів підконтрольних Росії силових відомств Криму з приводу обшуків поки немає.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки в незалежних журналістів, кримських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що одночасно з обшуком у Аметова було оточено квартал компактного проживання кримських татар в селищі Капсихор (Морське), розташованому за 20 км від Судака. Чубаров додав, що причиною оточення став обшук у будинку кримського татарина Юсуфа Тороза.