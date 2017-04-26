Депутати ЄП вимагають негайного переведення до України засудженого в РФ кримськотатарського активіста Зейтуллаєва

Депутати Європейського парламенту рішуче засудили судовий вирок кримськотатарському активісту Руслану Зейтуллаєву і вимагають від російської окупаційної влади негайно перевести його до України.

Про це йдеться в заяві для преси, текст якої переданий власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

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"Ми, депутати Європейського парламенту, рішуче засуджуємо той факт, що кримськотатарському активісту Руслану Зейтуллаєву був винесений вирок 12 років ув'язнення. У цьому зв'язку ми вимагаємо від російської окупаційної влади надати українському консулу вільний доступ до Зейтуллаєва та перевести його до України", - йдеться в заяві.

Політики також вказали на той факт, що Зейтуллаєву три тижні проводив голодуючий страйк, і попросили забезпечити йому негайне медичне обстеження та госпіталізацію.

"Ми рішуче засуджуємо всі нелегальні і незаконні репресії російської окупаційної влади щодо кримських татар, яких переслідують під фальшивим приводами боротьби з ісламським радикалізмом в рамках так званої «Хізб ут-Тахрір»", - наголосили депутати.

Заяву підписали одинадцять депутатів ЄП: Пятрас Ауштрявічюс, Міхал Боні, Реббека Гармс, Чарльз Теннок, Яромир Щетина, Джулі Ворд, Павел Свобода, Анна Фотига, Іван Стефанек, Тібор Шаний, Антанас Гуога.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 26 квітня, Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону збільшив до 12 років термін ув'язнення кримському татарину Руслану Зейтуллаєву, якого влада РФ називає організатором осередку «Хізб ут-Тахрір».

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест і вимагає звільнення Зейтуллаєва.