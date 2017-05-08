У Харкові відкриють фан-зону Євробачення

У Харкові на майданчику за ХНАТОБ 12 і 13 травня буде працювати фан-зона пісенного конкурсу Євробачення-2017. Про це пише місцеве видання "Городской дозор".

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Тут городянам можна буде безкоштовно подивитися фінальну частину конкурсу.

Глядачів та гостей фан–зони чекає шоу-програма, виступи відомих творчих колективів міста, переможців шоу «Х-ФАКТОР», «Ліги сміху», дискотека та вокальні конкурси.

13 травня планується телеміст між харківською локацією пісенного конкурсу і всеукраїнської фан-зоною «Євробачення 2017» в Києві.

Як відомо, раніше в Києві відбулася урочиста церемонія відкриття Євробачення-2017. Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 і 11 травня. Фінал – 13 травня. Головною ареною шоу обраний Міжнародний виставковий центр.