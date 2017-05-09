У Другій світовій війні було вбито 8-10 мільйонів українців – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що у Другій світовій війні було вбито 8-10 млн українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час участі в акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

«Друга світова - найжахливіша в історії війна. В ній безліч людських і національних трагедій сплелися в епічну картину, кров від якої холоне й досі, хоча і сплили десятки й десятки років», - сказав президент.

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«65 мільйонів вбитих по всьому світу, із них – від восьми до десяти мільйонів – українці. Смертоносний вогняний смерч двічі пройшов Україною – проти сонця та за сонцем. На наших теренах точилися активні бойові дії, у яких було задіяно близько 60% дивізій Вермахту і половина частин Червоної армії. Та війна – то понад два мільйони вивезених на примусові роботи дівчат та юнаків з України То – каторга й концтабори. То – Бабин Яр. Близько півтора мільйона українських євреїв було знищено нацистами», - додав Порошенко.