Порошенко порівняв анексію Криму із захопленням гітлерівською Німеччиною чужих територій
При цьому президент зазначив, що Євробачення – справжній фест миру, який єднає повоєнну Європу.
Президент України Петро Порошенко порівняв анексію путінською Росією Криму із захопленням чужих територій гітлерівською Німеччиною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час участі в акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.
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«Євробачення – справжній фест миру, який єднає повоєнну Європу - вже вдруге відбувається в Києві. Дванадцять років тому воно стало можливим завдяки Руслані, а тепер нам його подарувала Джамала», - заявив він.
«Вона привернула увагу всього континенту до долі кримських татар, до історії своєї малої Батьківщини, - українського Криму… Криму, анексованого путінською Росією подібно до того, як майже вісімдесят років тому захоплювала чужі території гітлерівська Німеччина», - додав президент.