Євробачення-2017: хто переможе у другому півфіналі (рейтинг)

Букмекери назвали передбачувану другу десятку фіналістів Євробачення-2017. Згідно з рейтингом, перше місце займає Крістіан Костов з Болгарії з піснею " Beautiful Mess, повідомляє Eurovisionworld.

На другому місці розташувалися учасники з Румунії – Ілінка і Алекс Флоря з піснею Yodel it, а на третьому – тріо OG3NE з піснею Lights and Shadows з Нідерландів. Також, за прогнозами, у фінал пройдуть: Естонія, Данія, Ізраїль, Угорщина, Австрія, Білорусь і Норвегія.

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Як відомо, сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення-2017. Раніше стала відома перша десятка фіналістів Євробачення-2017.