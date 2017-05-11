У СБУ прокоментували виступ в Криму одного з фаворитів Євробачення-2017 (відео)

17-річного представника Болгарії на Євробаченні-2017 Крістіана Костова, який виступав в окупованому Криму, навряд чи спіткає доля забороненої в Україні Юлії Самойлової.

Співак продовжить участь у пісенному конкурсі, оскільки відвідував півострів ще до ухвалення закону про перетин кордону, який сьогодні це забороняє, передає Обозреватель з посиланням на коментар Служби безпеки України.

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"Зверніть увагу, коли був прийнятий порядок перетину кордону. Він виступав ще до того, як були встановлені правила, які це забороняють", - відповіли у СБУ на питання про можливі загрози.

Раніше в мережі опубліковано відео виступу представника Болгарії на Євробаченні-2017 Крістіана Костова в "Артеку" в окупованому Криму в 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, букмекери прогнозують третє місце Болгарії, яку представляє 17-річний Крістіан Костов з піснею " Beautiful Mess.