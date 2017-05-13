Порошенко із дружиною та бійцями АТО збирається на фінал Євробачення (фото)
20:24, 13 травня 2017Суспільство
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З родиною президента на фінал потраплять бійці з військового госпіталю.
Кількох бійців з госпіталю запросили на Євробачення / facebook.com/petroporoshenko
Президент України Петро Порошенко має намір сьогодні разом з дружиною Мариною відвідати фінальну частину міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Про це він написав у Facebook.
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«Ми з Мариною запросили наших українських захисників, які знаходяться у військовому госпіталі, на фінал Євробачення. Сьогодні будемо разом вболівати за Україну!», - зазначив президент.
Як відомо, фінал конкурсу розпочнеться о 22.00. Онлайн-трансляцію можна буде подивитись і через сайт УНІАН.
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