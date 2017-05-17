В АП назвали дату, коли безвіз для України набуде чинності

Безвізовий режим для громадян України з Європейським Союзом запрацює в ніч на 11 червня.

Як повідомили у прес-службі глави Української держави, про це заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв журналістам у Стразбурзі.

Він назвав історичним сьогоднішнє підписання законодавчого акту про надання Євросоюзом безвізового режиму для України. «В ніч з 10 на 11 червня ми очікуємо, що безвізовий режим де-факто і де-юре набуде чинності. І наші громадяни зможуть з біометричним закордонним паспортом подорожувати», - сказав заступник глави АП.

За його словами, таким чином буде відкрито ще один вимір свободи. Завдяки Угоді про асоціацію Україна отримала вільний рух товарів, капіталів та послуг, а завдяки підписанню безвізу частково відкривається вільний рух осіб. «Ми тільки на початку шляху, бо надалі у нас мета – забезпечити право наших громадян не лише подорожувати з туристичною метою, але і можливість навчатися, стажуватися і робити бізнес. Це буде ще один додатковий імпульс для подальшого проведення реформ», - наголосив він.

Єлісєєв підкреслив, що українська влада не зупиняється на досягнутому і попереду ще є багато завдань в питанні європейської інтеграції. «Мету інтеграції до ЄС ніхто не знімав. Але шляхом не абстрактної, а практичної секторальної інтеграції», - зауважив він.

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За його словами, через Угоду про асоціацію Україна інтегрується до внутрішнього ринку ЄС, через підписання документів по безвізу – поступово інтегрується до простору свободи, безпеки, юстиції ЄС, через енергетичні реформи – просувається до членства в Енергетичному союзі ЄС. Також метою є поступова інтеграція до сектору цифрової економіки ЄС, до спільного авіаційного простору. «Таким чином, ми створимо підґрунтя до повноцінної інтеграції. І після цього має залишитись єдине політичне рішення – це членство в ЄС. Це така євроінтеграційна філософія Президента», - зазначив Єлісєєв.

За словами заступника глави АП, нині опрацьовується питання та готується саміт Україна-ЄС. Єлісєєв сподівається, що найближчим часом буде оголошено про дату його проведення. Він зазначив, що на сьогоднішніх зустрічах у Страсбурзі глава держави скоординує подальші кроки з керівництвом ЄС.

«У нас травень видався дійсно європейським – безвіз, «Євробачення». Ми очікуємо на рішення Сенату Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію. Станом на сьогодні, йдеться про голосування, яке заплановано на 30 травня. Ми дуже сподіваємось, що буде позитивне рішення», - додав Єлісєєв.

Він також запевнив в продовженні реформ: «Президент поставив українській дипломатії і зовнішньополітичній службі та уряду нові завдання. Бо завдання інтеграції в ЄС співпадають з президентською програмою. Ми будемо рухатись далі і не зупинятись».

Як повідомляв УНІАН, 17 травня в Європейському парламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акта, яким для громадян України вводиться безвізовий режим з Євросоюзом.