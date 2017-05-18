У Львові встановили смачний рекорд: спекли 16-метровий торт-вишиванку (фото, відео)
20:35, 18 травня 2017Суспільство
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Над 100-кілограмовим тортом працювали десять господинь.
У Львові встановили смачний рекорд / facebook.com/Ветрова Лана
У Львові до Всесвітнього дня вишиванки презентували 16-метровий торт, оздоблений їстівним національним орнаментом.
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Смаколик зробили у вигляді вишитого рушника. Досягнення зареєстровано Національним реєстром рекордів, передає 5 канал.
Над 100-кілограмовим тортом працювали з десяток господинь, які використали 15 кілограмів борошна, понад тисячу яєць та 55 кілограмів цукру. Це бісквітні коржі з масляним кремом та курагою. Остаточна довжина торту складає 16,15 метрів, ширина – 53 сантиметри.
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