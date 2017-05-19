У Києві в сквері "Закоханих" відкрили локацію для реєстрації шлюбу під відкритим небом (фото)

У Києві відкрили сквер "Закоханих" - єдину локацію для проведення урочистих реєстрацій шлюбу на відкритому повітрі. Локація розташована біля Дарницького РАГСу.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 13 липня 2016 року розпорядженням № 502 підтримав пропозицію Міністерства юстиції про запуск пілотного проекту в деяких населених пунктах, де можна протягом доби зареєструвати шлюб. За звичайною процедурою між подачею заяви та реєстрацією шлюбу повинно пройти не менше місяця.

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Для оформлення необхідно подати паспорт і, якщо у кого-то весілля не перша, свідоцтво про розлучення.

Свідоцтво про шлюб можна отримати у той же день.