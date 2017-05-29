Громадянин неіснуючої республіки Кобзон здивувався, чому колеги не хочуть проміняти Майямі на "ЛНР"

Йосип Кобзон, який має паспорт "ДНР", приїхав до Луганська з концертом і заспівав для окупантів. Виконавець повідомив, що санкції його не лякають, і він має намір і в майбутньому приїжджати з концертами в Донецьк і Луганськ.

Про це повідомляє Vlasti.net.

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"Я здивований моїм колегам, які, злякавшись санкцій, не хочуть приїжджати сюди. Їм Майамі ближче, ніж Донбас. Я ж вважаю, що борг, особливо якщо це моя батьківщина, я народився на цій землі, бути з тими людьми, які знаходяться в складних, екстремальних ситуаціях. я думаю, що я можу зробити і як можу виступити, щоб подякувати цим мужнім людям", - сказав Кобзон.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Кобзон "плювати" хотів на Україну через Євробачення.