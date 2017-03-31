"Аргументи закінчилися": Кобзон "плювати" хотів на Україну через Євробачення

Перший заступник голови комітету Державної думи РФ з культури, народний артист СРСР Йосип Кобзон знову висловився проти участі Росії в конкурсі «Євробачення-2017».

Про це повідомляє ТАСС.

«Плювати триста раз на цю русофобську країну. Не треба нікого посилати – ні Самойлову, ні когось іншого», - заявив Кобзон.

За його словами, нехай «Євробачення» вирішує, проводити чи ні конкурс в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ заборонила в'їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гитлянскої, "рішення прийнято на підставі одержаних даних про порушення нею законодавства України". За даними ЗМІ, Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Мир спорта и добра" в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили в Кремлі.