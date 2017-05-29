Кобзон досі згадує сідниці пранкера Седюка на Євробаченні

Російський артист Йосип Кобзон порівняв «патріотичні» концерти в Луганську і Донецьку з пісенним конкурсом «Євробачення».

Він заявив, що подякував би «хулігану, який під час виступу Джамали показав ... те, що він показав». Кобзон натякнув, що вважає оголені сідниці хулігана «обличчям Євробачення», передає "Новости Донбасса".

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«Вчора у мене відбувся виступ в Донецьку, позавчора я в Донецьку провів фестиваль патріотичної пісні. Які славні хлопці виступали, такі охайні, акуратні, чисті! І я мимоволі порівняв з ось цим горезвісним Євробаченням. Я подякував би цьому хулігану, який під час виступу Джамали показав... Те, що він показав, і було обличчям Євробачення», - заявив Кобзон.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, під час виступу Джамали пранкер Віталій Седюк вибіг на сцену і оголив сідниці. Цю витівку показали в прямому ефірі фіналу Євробачення-2017. Охорона швидко зреагувала і забрала Седюка зі сцени, після чого, за словами міністра внутрішніх справ, його відвезли в СІЗО. 15 травня Дніпровський суд Києва обрав запобіжний захід пранкери у вигляді особистого зобов'язання.

Керівник пісенного конкурсу Євробачення Ян Ола Санд відзначив надзвичайно високий рівень організації конкурсу в Києві: "Щорічно ми маємо якісь певні зауваження чи скарги: транспорт, логістика, безпека та інші аспекти. Але "Євробачення" в Києві пройшло бездоганно. У нас не було жодних проблем. З української сторони все було організовано на найвищому рівн ", - зазначив він.