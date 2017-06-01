Петренко назвав керівника захоплення Криму

Міністр юстиції України Павло Петренко назвав прізвища посадових осіб Росії, які координували захоплення у 2014 році Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції міністр повідомив, що «ми зробили хронологію захоплення Російською Федерацією Криму в датах і локаціях, як це відбувалося».

За його словами, цю спецоперацію в Росії планували відкрито.

«В 2014 році ми це зафіксували, а я думаю, що таємно ця операція із захоплення як Криму, так й інших територій України, готувалася десятиліттями в стінах ФСБ та інших кабінетах в РФ», - зазначив Петренко.

«Нами так саме встановлено через покази свідків й інші докази, які ми зібрали і подали в ЄСПЛ, конкретний перелік посадових осіб РФ, які здійснювали координацію захоплення Криму, керували цією операцією, які мали кожен свою роль в цій операції. Але перелік є ще невичерпний, оскільки ми збираємо нові докази», - сказав глава Мін’юсту.

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Серед цих російських високопосадовців Петренко назвав міністра оборони РФ Сергія Шойгу, його заступників Миколу Панкова і Дмитра Булгакова, начальника Генерального штабу, першого заступника міністра оборони РФ Валерія Герасимова, заступника головнокомандувача ВМС РФ Олександра Федотенкова, заступника командувача Південного військового округу РФ Сергія Турченюка, командувача Чорноморського флоту РФ Олександра Вітка та начальника берегових військ ЧФ РФ Олександра Острикова.

Глава Мін’юсту наголосив, що «курування всіх заходів, які відбувалися безпосередньо на території Криму, в тому числі проросійських організацій, так званих козаків і «самооборонівців», здійснював такий собі Антюфєєв - це колишній «міністр безпеки Придністровської республіки», а влітку 2014 він отримав статус «віце-прем'єра ДНР з питань держбезпеки».

«Чистий кадровий співробітник спецслужб Російської Федерації», - зауважив Петренко і повідомив, що інформацію щодо цих осіб подано до Європейського суду з прав людини.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.