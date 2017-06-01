"Наймолодші" області, сезонність та інші тренди народжуваності в Україні (інфографіка)

У багатьох розвинених країнах світу зафіксований від'ємний коефіцієнт приросту населення.

Україна також має від'ємний коефіцієнт приросту населення. Проте тенденції народжуваності в державі доволі цікаві та деколи цілком непередбачувані. Як не дивно, найбільша народжуваність в Україні спостерігається в період політичної та економічної нестабільності. Також прослідковується чітка сезонність: найбільше дітей щороку народжується з липня по жовтень.

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Як свідчать дані аналітиків Corestone Corp., у Волинській, Рівненській та Закарпатській областях фіксується тенденція до помолодшання населення: тут найбільше дітей віком до 14 років серед населення областей (за даними 2016 р.).

За роки незалежності 2009 рік став найщедрішим на малечу. Також до ТОП-3 потрапили 2008 та 2012 роки. Кожен з них приніс Україні більш ніж 0,5 мільйона нових громадян.

З 2000 року коефіцієнт народжуваності в Україні поліпшився з 1,07 до 1,54 (на 43%) та наразі перебуває на одному рівні з Швейцарією. Схожа ситуація спостерігається у Польщі, Росії та Німеччині.

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Кількість дітей у родині обернено пропорційна добробуту. Так, найбільше дітей народжується в бідних африканських країнах, натомість у заможних жінки переважно мають двох дітей.