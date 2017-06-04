"Напір і потужність": реакція соцмереж на перемогу "Реала" у Лізі чемпіонів

01:45, 04 червня 2017
Суспільство
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"Реал" другий раз поспіль став переможцем Ліги чемпіонів, розтрощивши у фіналі "Ювентус".

Иллюстрация REUTERS

Найцікавіші висловлювання в Мережі з приводу перемоги "Реала" над "Ювентусом" у фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє Новое время.

"Реал" другий рік поспіль виграв Лігу чемпіонів. Загалом для команди цей Кубок чемпіонів став вже 12-м в історії. "Ювентус" програв вже четвертий для себе фінал Ліги чемпіонів поспіль.

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Теги: #фінал Ліги чемпіонів#перемога Реала