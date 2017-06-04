"Напір і потужність": реакція соцмереж на перемогу "Реала" у Лізі чемпіонів
"Реал" другий раз поспіль став переможцем Ліги чемпіонів, розтрощивши у фіналі "Ювентус".
Найцікавіші висловлювання в Мережі з приводу перемоги "Реала" над "Ювентусом" у фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє Новое время.
"Реал" другий рік поспіль виграв Лігу чемпіонів. Загалом для команди цей Кубок чемпіонів став вже 12-м в історії. "Ювентус" програв вже четвертий для себе фінал Ліги чемпіонів поспіль.
Быстро закончился прекрасный финал. 64 минуты всего. Криштиану можно любить, можно ненавидеть, но он крут. Факт. Как и Реал. #ЮвентусРеал— Виталий Павлов (@vetlickiy) June 3, 2017
Зидану можно заканчивать.— Сергей Новосёлов (@Novoselov_S) June 3, 2017
Ребята, я вам писал после полуфиналов. Не надо пугать Реал. Это порода. Они финалы выигрывают.— Stanislaw Minin (@stan_minin) June 3, 2017
Ребят, давайте поздравим Реал с сумасшедшей игрой!У Зидана на все важные матчи команда выходит, выглядя очень свежей!— Розанов Юрий (@RozanovYury) June 3, 2017
Матч, который проиграл Аллегри. Жаль.— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) June 3, 2017
Найкращі бігунки в історії футболу. Реал знову зробив це. Фантастична команда, нічого не сказати. #UCLfinal#JUVRMA— Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) June 3, 2017
А был ли мальчик?Юве,почему на финал не приехал?Кто не отпустил?Кто помешал?И опять Мяч КР отдадут...— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) June 3, 2017
Да. Второй тайм - в фарш. Реал очень силен, Юве - тренироваться и работать дальше. А про Игуаина и Рамоса я ничего говорить не буду ))))— Владимир Стогниенко (@VStognienko) June 3, 2017
Пусть Реал забирает свой кубок. Офсайды, липовые удаления, симуляции... Лучший клуб Европы! Топ!— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) June 3, 2017
Криштиану: Чемпионат Европы; Ла Лига; Лига Чемпионов; Золотой мяч...— Kazansky Den (@kazanskyden79) June 3, 2017
Вот это год.
Зидан - великий. Криштиану - великий. Серхио Рамос - урод.— Павел Занозин (@zanozin) June 3, 2017
Я долго не мог понять для себя, что такое стиль Реала. Напор и мощь.— Oleksandr Panchuk (@panchuk1) June 3, 2017
Какая же отвратительная баба Рамос. Тьфу, мерзость... подарите ему юбку— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) June 3, 2017
Історія цього Ювентусу нагадує історію збірної Німеччини на ЧС-2002. Великий воротар, ідеальний захист до і провал в захисті від Роналдо.— Vladimir Garets (@dnepr_1918) June 3, 2017
Реал цього сезону, особливо на фініші,це божевільна фізична готовність і робота футболістів з точки зору тактики. Неймовірний рівень КОМАНДИ— Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 3, 2017
Життя! Хтось вічно програє в фіналах, хтось першим виграє ЛЧ двічі поспіль, хтось здобуває Кубки Англії, а хтось дико тішиться 4 місцю.— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) June 3, 2017
Что ни говори о рикошетах, но Реал сильнее. Кто бы мог подумать, что соотношение сил окажется куда более безнадежным, чем в 2015-м!— Артем Франков (@frankov11) June 3, 2017
А Буффон просто неверно выбрал когда-то. Надо было идти в Милан.— Василий Уткин (@radioutkin) June 3, 2017
Наверное, логично, что впервые ЛЧ дважды подряд выиграл клуб, который чаще других выигрывал Кубок чемпионов - теперь уже 12 раз. #Реал— Георгий Черданцев (@cherdantsev) June 3, 2017