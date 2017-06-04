"Напір і потужність": реакція соцмереж на перемогу "Реала" у Лізі чемпіонів

Найцікавіші висловлювання в Мережі з приводу перемоги "Реала" над "Ювентусом" у фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє Новое время.

"Реал" другий рік поспіль виграв Лігу чемпіонів. Загалом для команди цей Кубок чемпіонів став вже 12-м в історії. "Ювентус" програв вже четвертий для себе фінал Ліги чемпіонів поспіль.

Быстро закончился прекрасный финал. 64 минуты всего. Криштиану можно любить, можно ненавидеть, но он крут. Факт. Как и Реал. #ЮвентусРеал — Виталий Павлов (@vetlickiy) June 3, 2017

Зидану можно заканчивать. — Сергей Новосёлов (@Novoselov_S) June 3, 2017

Ребята, я вам писал после полуфиналов. Не надо пугать Реал. Это порода. Они финалы выигрывают. — Stanislaw Minin (@stan_minin) June 3, 2017

Ребят, давайте поздравим Реал с сумасшедшей игрой!У Зидана на все важные матчи команда выходит, выглядя очень свежей! — Розанов Юрий (@RozanovYury) June 3, 2017

Матч, который проиграл Аллегри. Жаль. — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) June 3, 2017

Найкращі бігунки в історії футболу. Реал знову зробив це. Фантастична команда, нічого не сказати. #UCLfinal#JUVRMA — Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) June 3, 2017

А был ли мальчик?Юве,почему на финал не приехал?Кто не отпустил?Кто помешал?И опять Мяч КР отдадут... — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) June 3, 2017

Да. Второй тайм - в фарш. Реал очень силен, Юве - тренироваться и работать дальше. А про Игуаина и Рамоса я ничего говорить не буду )))) — Владимир Стогниенко (@VStognienko) June 3, 2017

Пусть Реал забирает свой кубок. Офсайды, липовые удаления, симуляции... Лучший клуб Европы! Топ! — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) June 3, 2017

Криштиану: Чемпионат Европы; Ла Лига; Лига Чемпионов; Золотой мяч...

Вот это год. — Kazansky Den (@kazanskyden79) June 3, 2017

Зидан - великий. Криштиану - великий. Серхио Рамос - урод. — Павел Занозин (@zanozin) June 3, 2017

Я долго не мог понять для себя, что такое стиль Реала. Напор и мощь. — Oleksandr Panchuk (@panchuk1) June 3, 2017

Какая же отвратительная баба Рамос. Тьфу, мерзость... подарите ему юбку — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) June 3, 2017

Історія цього Ювентусу нагадує історію збірної Німеччини на ЧС-2002. Великий воротар, ідеальний захист до і провал в захисті від Роналдо. — Vladimir Garets (@dnepr_1918) June 3, 2017

Реал цього сезону, особливо на фініші,це божевільна фізична готовність і робота футболістів з точки зору тактики. Неймовірний рівень КОМАНДИ — Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 3, 2017

Життя! Хтось вічно програє в фіналах, хтось першим виграє ЛЧ двічі поспіль, хтось здобуває Кубки Англії, а хтось дико тішиться 4 місцю. — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) June 3, 2017

Что ни говори о рикошетах, но Реал сильнее. Кто бы мог подумать, что соотношение сил окажется куда более безнадежным, чем в 2015-м! — Артем Франков (@frankov11) June 3, 2017

А Буффон просто неверно выбрал когда-то. Надо было идти в Милан. — Василий Уткин (@radioutkin) June 3, 2017