Відома мама п'ятірні з Одеси розлучається з чоловіком
За її словами, він переїхав від сім'ї кілька місяців тому.
Одеситка Оксана Кобелецька, яка в 2016 році народила відразу п'ятьох дітей і стала відомою на всю країну, розійшлася зі своїм чоловіком Сергієм Семеновим.
Читайте також"Імла": в мережі показали новий трейлер екранізації роману Стівена Кінга (відео)"Мені складно про це говорити, але з батьком моїх дітей, Сергієм Семеновим, ми офіційно розійшлися. Кілька місяців тому він з'їхав, а найближчим часом я планую оформити це документально", - написала вона в Instagram, зазначивши, що більш детальні коментарі дасть пізніше.
Щоб уникнути недомовок і дезінформації, пліток і пересудів змушена винести особисту інформацію. Мені складно про це говорити, але з батьком моїх дітей, Сергієм Семеновим, ми офіційно розійшлися. Кілька місяців тому він з'їхав, а найближчим часом я планую оформити це документально. Коментарі давати на цю тему не готова, дуже важко обговорювати. Прошу вас, як тільки зможу я викладу про це пост, а поки, не смикайте нас на цю тему. Дякуємо за розуміння і бережіть свої сім'ї.
Як повідомляв УНІАН, 24 червня в Одесі Оксана Кобелецька народила одночасно п'ятьох дітей – трьох хлопчиків і двох дівчаток. У цій родині вже росте 3-річна дочка. Місцеві чиновники подарували багатодітній родині трикімнатну квартиру.