Відома мама п'ятірні з Одеси розлучається з чоловіком

Одеситка Оксана Кобелецька, яка в 2016 році народила відразу п'ятьох дітей і стала відомою на всю країну, розійшлася зі своїм чоловіком Сергієм Семеновим.

Читайте також"Імла": в мережі показали новий трейлер екранізації роману Стівена Кінга (відео)"Мені складно про це говорити, але з батьком моїх дітей, Сергієм Семеновим, ми офіційно розійшлися. Кілька місяців тому він з'їхав, а найближчим часом я планую оформити це документально", - написала вона в Instagram, зазначивши, що більш детальні коментарі дасть пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня в Одесі Оксана Кобелецька народила одночасно п'ятьох дітей – трьох хлопчиків і двох дівчаток. У цій родині вже росте 3-річна дочка. Місцеві чиновники подарували багатодітній родині трикімнатну квартиру.