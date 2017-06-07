Житомирські спортсмени вибороли першість на чемпіонаті Київської області з пауерліфтингу

Житомирські спортсмени вибороли першість на відкритому чемпіонаті Києва та Київської області з пауерліфтингу та окремих вправ UPC-2017.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, проходили змагання 2-4 червня у Києві.

Житомирщину представляли неодноразові переможці та призери різноманітних чемпіонатів та турнірів: клуб Житомира «Крейзі Джек» та радомишлянин, депутат Житомирської обласної ради Микола Григорович, а також малинчанин, керівник управління Держспоживслужби у Радомишльському районі Віталій Філоненко, який брав участь у змаганнях як учасник та тренер.

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Григорович виборов золото та срібну медаль, підтвердивши норматив на звання майстра спорту.

Тренер та учасник змагань Філоненко виборов золото і срібло з жиму лежачи та екстремального жиму.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі розпочалися велогонки на швидкість серед дітей від 2-х до 12 років "Дивогонка – Весна 2017".