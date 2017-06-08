Безлюдні пляжі: початок сезону відпусток у Криму не вдався (відео)

На початку цього літа у Криму та ж проблема, що й минулого – відсутність туристів. Тоді як до окупації півострова відпочивати до Криму масово приїздили, починаючи з травневих свят.

Відео з камер спостереження пляжів Алушти, Севастополя, Гурзуфа, Євпаторії, Орджонікідзе, Керчі та Ялти розмістив на своїй сторінці у Facebook український правозахисник Сергій Наумович.

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З відеоролика видно, що станом на 7 червня 2017 року на кримських пляжах порожньо.

«А тим часом, на кримських пляжах пляшечці глоду ніде впасти!», - прокоментував він.