Безлюдні пляжі: початок сезону відпусток у Криму не вдався (відео)
17:18, 08 червня 2017Суспільство
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Судячи з відео, росіяни не поспішають масово їхати до Криму на відпочинок.
Пустельна набережна в Піщаному / фото: twitter.com/KrimRt
На початку цього літа у Криму та ж проблема, що й минулого – відсутність туристів. Тоді як до окупації півострова відпочивати до Криму масово приїздили, починаючи з травневих свят.
Відео з камер спостереження пляжів Алушти, Севастополя, Гурзуфа, Євпаторії, Орджонікідзе, Керчі та Ялти розмістив на своїй сторінці у Facebook український правозахисник Сергій Наумович.
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З відеоролика видно, що станом на 7 червня 2017 року на кримських пляжах порожньо.
«А тим часом, на кримських пляжах пляшечці глоду ніде впасти!», - прокоментував він.
Безлюдні пляжі: початок сезону відпусток у Криму не вдався
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