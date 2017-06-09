У Києві відкрилася виставка карикатур про шлях до безвізу (фоторепортаж)
14:55, 09 червня 2017Суспільство
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Виставка розмістилася у парку імені Тараса Шевченка.
У Києві відкрилася виставка карикатур про шлях до безвізу. Виставка розмістилася у парку імені Тараса Шевченка.
Відомі художники підготували 18 малюнків, які по-творчому, в креативний спосіб інформуватимуть киян та гостей міста про успішні кроки повернення України до європейської сім’ї.
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Як відомо, 17 травня у Європейському парламенті відбулась урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України запроваджується безвізовий режим з ЄС. 22 травня документ було оприлюднено в Офіційному журналі ЄС. Безвізовий режим для громадян України запрацює з 11 червня.
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